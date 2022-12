Une bataille d’eau entre Sara et Cyril éclate dans le cube de Viva for Life

Après Raphaël Scaini et Adrien Devyver, c’est Cyril qui est mis au défi par Viva for Life. Suite à l’annonce du défi, Cyril a intégré le cube pour la soirée. Une soirée lors de laquelle les animateurs se sont complètement lâchés, allant jusqu’à déclencher une bataille d’eau et de savon entre Cyril et Sara.

Tout a commencé quand Julie Compagnon a voulu sentir l’un des gels douche offert par une personne du public et que Cyril a gentiment pressé le tube, projetant le savon dans le nez de Julie. Une blague qui a donné une idée à Sara. Quelques minutes plus tard alors que Cyril parle de la fois où Ophélie l’a épilé, Sara se lève et attaque Cyril. Armée de gel douche, l’animatrice badigeonne Cyril de mousse.

Cyril ne se laisse pas faire et s’empare d’un autre flacon de savon pour répliquer. Sara prend alors une bouteille d’eau et la renverse sur Cyril. Résultat de cette première bataille, Cyril semble avoir reçu plus d’eau et de savon que Sara, c’est donc une victoire pour Sara qui s’exclame, "j’ai gagné, j’ai gagné, on ne touche pas à Julie Compagnon".