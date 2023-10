Une base de données belge, récompensée à Tokyo, pour prévoir les catastrophes naturelles dans le monde

Pour Benoit Carpenter, porte-parole du FICR, l’intensification du nombre et de la puissance des désastres est évidente : "La fréquence, l’intensité, le rythme des désastres naturels qui n’est plus le même au niveau des saisons… On constate clairement le changement". Il poursuit : "Plus on a d’informations, plus on est préparé. Nous avons un centre de référence sur le climat qui est basé en Hollande qui travaille sur toutes ces analyses et essaie, non pas de prévoir, parce que l’on ne peut jamais prévoir mais d’avoir le plus d’informations possibles et au mieux anticiper un petit peu et au pire répondre le mieux et le plus rapidement possible".

Pour le porte-parole du FICR, le travail a évolué pour se prémunir des futurs catastrophes, mais il est toujours basé sur le réseau de volontaires que l’on a sur le terrain : "On a une expression qui dit que 'toute crise ne doit pas se transformer en désastre'. On essaie de plus en plus de se préparer nous-mêmes et les communautés et les populations pour anticiper les catastrophes, même s’il y a des catastrophes qui restent impossibles à prévoir comme les tremblements de terre. Mais on peut préparer les populations à avoir les gestes qui peuvent sauver des vies".