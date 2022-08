Une bande rouverte sur l'E40 à Haasrode vers Bruxelles

Ce mardi après-midi, peu après 15H30, un accident grave a eu lieu juste après la sortie 23 Haasrode sur l'autoroute E40 vers Bruxelles. Une camionnette s'est retrouvée sur le flanc. L'automobiliste a été pris en charge rapidement.

Les services de secours ont fermé les trois voies disponibles. Le trafic est dévié via la sortie 23 Haasrode. Il y a un peu de file pour atteindre cette déviation : 2km de ralentissement parcouru en 25 minutes.

Il est conseillé de sortir en amont à Boutersem (sortie 24). Il faut ensuite rejoindre la N3 vers Louvain pour retrouver l'autoroute au niveau de l'échangeur d'Heverlee. Selon un auditeur sur place, tous les blessés sont dans les ambulances et le nettoyage est en cours.

La chaussée devrait être rendue à la circulation dans la demi-heure.

A 18h, le passage est possible sur une bande et on enregistre environ 15 minutes de retard vers Bruxelles.