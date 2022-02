Une bande circulation en moins bientôt sur la rue Belliard

Des travaux seront menés prochainement rue Belliard pour supprimer une bande de circulation, côté gauche. Il s’agit d’un test mené par Bruxelles-Mobilité. Le principe est de retirer une bande aux voitures pour donner plus de place aux vélos et piétons. Les travaux devaient normalement débuter en cette semaine de congés scolaires, mais ils ont été repoussés en accord avec la Ville de Bruxelles. Bientôt, la rue Belliard se retrouvera désormais avec trois bandes pour voitures, contre quatre aujourd’hui.

"En 2019, on est déjà passé de cinq bandes à quatre de circulation, en test, pour voir si on avait la possibilité d’installer des pistes cyclables sécurisées à cet endroit-là", explique Florine Cuignet, de l’association des cyclistes Gracq. "Et à l’issue du test, on s’aperçoit en faisant les projets finaux que la situation reste compliquée sur place, parce que les piétons n’y trouvent pas leur compte. Les trottoirs restent réduits en largeur. Il y a aussi plein d’endroits où la sécurité n’est pas assurée. Donc, c’est impossible de proposer un projet ambitieux et vraiment de long terme sur l’espace qui a été récupéré. L’idée ici, c’est de proposer une rue Belliard à trois bandes de circulation et là on aura beaucoup plus de marges de manœuvre pour proposer un projet de réaménagement plus global et beaucoup plus qualitatif".