Une balle finit dans la façade d’un habitant de Léglise : doit-on interdire la chasse à proximité des habitations ?

Les chasseurs doivent respecter tout une série de règles pour effectuer un tir. Il faut "ficher" sa balle, c’est-à-dire lui donner une trajectoire qui va vers le sol, plus bas que la ligne d’horizon mais aussi toujours respecter des angles de tir ou encore laisser son doigt hors de la détente pour éviter tout accident. Quelques règles parmi d’autre pour garder en permanence le contrôle de la situation même si, on le répète, le risque zéro n’existe pas. Mais comment justifier ce risque alors que la chasse passe avant tout pour un loisir ? Tout simplement parce que le rôle du chasseur, "c’est aussi de la régulation. Les populations de gibier explosent un peu partout en Wallonie et la Région wallonne veut très clairement faire baisser leur nombre drastiquement. Et pour y arriver, vu que les sangliers s’installent aussi à proximité des villages ou dans les zones périurbaines, il faut bien s’approcher aussi de certaines habitations".

Un choix de société selon Thierry Petit. On ne peut pas exiger des actions pour éliminer les dégâts de sanglier dans les jardins sans demander leur régulation par une action de chasse "même si certains chasseurs jouent aussi un rôle dans leur prolifération en les nourrissant ou en évitant de tuer les mères pour ne pas impacter "le cheptel" de leur zone de chasse".

Yves Naveaux, qui a reçu cette balle dans la façade de sa maison, a déposé plainte et rédige une pétition pour éloigner les fusils des riverains.