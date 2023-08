Une baleine de 39 millions d'années pourrait être l'animal le plus lourd de tous les temps

D'un poids estimé entre 85 et 340 tonnes, la "baleine colossale du Pérou" rivalise avec - voire surpasse - l'actuelle baleine bleue, qui affiche jusqu'à 190 tonnes sur la balance. Pour mesurer le volume de ce mammifère éteint depuis de nombreuses années, les scientifiques ont scanné la surface de chaque os prélevé, évalué la structure interne des vertèbres en effectuant des forages et, enfin estimé le poids du squelette du cétacé en utilisant des squelettes complets de parents proches.

À ces différences près que "Perucetus colossus" présente des os supplémentaires et une densité osseuse plus élevée. Ce poids additionnel l'aidait à maintenir son équilibre sous l'eau et, peut-être, à contrer les vagues du littoral. Les cétacés modernes peuvent, eux, vivre loin au large et leur structure osseuse est nettement plus légère.

Le spécimen est à présent conservé au Musée d'histoire naturelle de Lima.