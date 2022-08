Une baleine à bec aperçue à La Panne : l'animal a peu de chances de survie

Une baleine à bec a été vue au large de La Panne il y a quelques jours, a indiqué jeudi l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRNSB) à l'Agence Belga, confirmant une information de VRT NWS. Il est rare d'apercevoir cette espèce le long de la côte belge car elle vit normalement dans les eaux profondes. Les cas d'échouages de baleines à bec se sont toutefois multipliés ces dernières années.

On retrouve les baleines à bec aux quatre coins du monde mais toujours dans les eaux profondes. Ce sont les mammifères qui plongent le plus longtemps et le plus profondément. Ils sont ainsi capables de rester plus longtemps sous l'eau que le cachalot et de plonger jusqu'à 2.000 mètres de profondeur.