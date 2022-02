Une balade guidée sur les traces du peintre namurois Franz Kegeljan à la citadelle de Namur

Franz Kegeljan est un artiste peintre, né en 1847, à Namur. Son œuvre entière est intimement liée à la ville, dont il peint l’histoire et les bords de Meuse, de l’Ourthe et de la Semois en une quarantaine de toiles. Kegeljan, voulant représenter la ville à travers les époques et dans un souci d’authenticité, consulte des historiens, des archéologues et fouille dans les archives afin de délivrer une oeuvre la plus fidèle au réel possible. En plus de la peinture, l’artiste diversifie ses techniques en utilisant le dessin, la gravure, le pastel ou encore l’aquarelle…