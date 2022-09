Une balade dessinée dans les rues de Bruxelles, une activité ludique à découvrir en famille

Vous aimez le dessin, les balades urbaines ? Vos enfants aussi ? Découvrez les balades dessinées dans les rues de Bruxelles, proposées par la dessinatrice Yana Knight.

Yana Knight est dessinatrice et illustratrice et, depuis plusieurs années déjà, elle prend plaisir à déambuler dans les rues de Bruxelles pour découvrir et observer les immeubles, les passants, qui sont devenus de véritables sources d’inspiration pour cette artiste. Yana a alors eu l’idée de partager ces déambulations actives, de les partager avec d’autres curieux et passionnés. Le principe est simple, arpenter les rues de Bruxelles en observant les petits recoins, armé d’un carnet de dessin et d’un crayon, et de dessiner ce que l’on voit.

L’idée est de rester dans un quartier et de dessiner partout, tout le temps, de créer des histoires qui sont parfois drôles, parfois bizarres. Au long de la promenade, Yana donne des conseils, des exercices.

Elle vous invitera à dessiner les yeux fermés, à ne pas regarder la feuille, à sortir un graffiti ou un personnage de son contexte ou encore à choisir un passant et créer une histoire autour de lui ; d’où il vient, où il va, à quoi ressemble sa vie. Partir du réel vers le monde imaginaire… Autant d’exercices ludiques auxquels on n’est pas forcément habitués. Et apparemment, on s’amuse beaucoup.

Les groupes ne comptent pas plus de 5 ou 6 personnes, afin que Yana puissent véritablement accompagner chacun dans les exercices de dessin, et la balade est ouverte aux enfants à partir de 2 ans.

La balade dure environ trois heures et coûte 30€ par personne. Yana fournit tout le matériel dont vous aurez besoin pour exprimer votre créativité, feuilles, crayons, planches.

Vous trouverez plus d’infos sur le site storyofyana.com.

Et si vous voulez rencontrer Yana, sachez qu’elle participe au Parcours d’artistes d’Ixelles qui aura lieu mi-septembre, lors du week-end de la journée sans voiture, les 16-17-18 septembre prochains.