2000 signatures pour sauver le bois

Cette balade animée, c’est une autre façon d’apprécier la biodiversité. "Quand on se balade dans les bois, d’habitude, on ne pense pas à tout ça, on marche simplement. Ici, nos trois enfants apprennent et découvrent des choses", se réjouit Vanessa, venue en famille. "La sensibilisation, c’est la meilleure manière de faire pour que les gens se réveillent et se rendent compte que la nature, on en a besoin", estime Ariane.

Sur demande de la commune de Bernissart, l’intercommunale Ideta a introduit auprès de la Wallonie une demande de révision au plan de secteur pour modifier le statut du Bois d’Imbrechies. Une pétition pour qu’il soit conservé rassemble actuellement plus de deux mille signatures.