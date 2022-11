A l'approche des fêtes, beaucoup de parents sont en plein repérage, au service de Saint-Nicolas, notamment. Et si les jouets donnent envie dans les rayons, ils souffrent également de l'inflation. Ce qui n'a pas échappé aux clients.

Il faut dire qu'en un an, le prix des jouets a augmenté de 5%, contre 2 à 3% pour une année normale. Une hausse limitée, mais qui n'est pas sans impact sur le comportement du consommateur, vu le contexte global.

"Avec l'augmentation des énergies, nos clients sont très prudents. On constate une baisse du panier moyen" confirme Cédric Halant, directeur marketing des Jouets Broze. "Heureusement pour nous, la fréquentation est en augmentation, c'est-à-dire que nous avons plus de clients, mais tout le monde est plus prudent".

Alors si certains serrent les dents, d'autres trouvent des alternatives. Parmi celles-ci, la seconde main.

