Une baisse de la TVA profite-t-elle vraiment aux consommateurs ?

Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. Imaginons que la fabrication d’une pizza coûte en temps normal à un pizzaïolo 10 €. En tant que client, vous êtes prêts à la déguster pour 12 €. Plus tard, le gouvernement décide de baisser la TVA. Deux choix s’offrent alors au pizzaïolo : "Soit il continue de vendre ses pizzas au même prix et réalise une plus grande marge bénéficiaire, soit il décide de répercuter la baisse de la TVA et de vendre sa pizza à 11,50 €", explique l’économiste. "S’il choisissait la deuxième option, il faudrait qu’il vende 33% de pizzas en plus pour que la répercussion de la baisse de la TVA sur le prix de vente en vaille la peine." En conclusion, si le pizzaïolo ne sert pas plus de clients qu’à son habitude, il a tout intérêt à conserver son prix de vente initial.

Contrairement à l’étude, l’économiste estime en revanche que les prix ne devraient pas significativement augmenter en cas de hausse de la TVA. "La baisse de la TVA est symétrique. L’augmentation de la TVA sera absorbée par le vendeur."

Reprenons l’exemple cité plus haut. "Si la TVA augmente, le restaurateur vendra-t-il sa pizza à 13 € au lieu de 12 € ? Non, parce qu’il attirerait moins de clients avec un prix plus élevé."