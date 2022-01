Une baguette à 29 centimes ? Impensable pour le secteur boulanger

Une baguette de 300g coûte en moyenne 1,5€ en Belgique, selon la Fédération francophone des boulangers et pâtissiers. En France, le prix avoisine un euro.

Chez Carrément Bon à Suarlée, la baguette coûte entre 1,60€ et 2,10€, suivant la spécialité du produit. Ce coût est déterminé principalement par la qualité des matières premières, ainsi que le savoir-faire et l'artisanat.

La boulangerie utilise une farine locale provenant de la province du Hainaut. Contrairement à des "farines de mauvaise qualité, remplies d'additifs et d'adjuvants permettant d'accélérer le processus de fabrication", souligne la gérante, Florence Fernémont. Des farines qui sont utilisées par l'industrie alimentaire, nous explique-t-elle. La confection d'un pain ou d'une baguette prend également du temps. Il faut compter sept heures de travail pour un pain correct et une main-d'œuvre de qualité."Nous ne travaillons pas avec des "pousse-boutons". Des personnes qui ne font que mettre en route une chaîne et faire du pain en quelques minutes."

Les grandes surfaces font du pain un produit d’appel. Elles le vendent et récupèrent l’argent sur les autres produits vendus. Une réelle concurrence pour le secteur boulanger. "Le consommateur ne s'y retrouve plus. Il peut faire des amalgames et avoir l'impression que l'artisan est trop cher."