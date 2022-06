On apprenait il y a quelques semaines que le fils de Glenn Frey quittait les Eagles après avoir remplacé son père depuis leur retour sur scène en 2017, soit un an après le décès du cofondateur du groupe. Deacon Frey a passé 4 ans et demi à porter l’héritage de son père et après quelques semaines de réflexion, il sent maintenant qu’il est temps pour lui de se frayer son propre chemin", explique le groupe. "Nous le comprenons complètement et nous le soutiendrons dans tout ce qu’il entreprendra dans les années à venir", pouvait-on lire alors sur leur site officiel.