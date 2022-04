Une bactérie qu'on trouve dans la terre pourrait nous rendre plus heureux

C'est bien connu, jardiner, c'est bon pour la santé et le moral ! D’ailleurs, peut-être avez-vous déjà ressenti, durant vos activités de jardinage, un sentiment de plénitude et de bien-être vous envahir, sans pouvoir réellement l’expliquer. Il semblerait que des chercheurs aient trouvé une explication à ce phénomène… Éléments d'information avec Virginie Hess, Raconteuse de Nature, dans "La Grande Forme".

Récemment, des scientifiques auraient trouvé, dans la terre, une bactérie du bonheur ! Son nom : la Mycobacterium vaccae. Tout individu qui a un contact direct avec la terre est susceptible de l'attraper par inhalation. Une fois dans notre organisme, celle-ci va se frayer un chemin vers notre intestin et nous rendre plus heureux, plus serein, moins stressé, et de meilleure humeur.

Un rôle dans notre réponse immunitaire

Cette bactérie va en fait activer la libération de deux neurotransmetteurs : la sérotonine, synthétisée dans l'intestin et de la dopamine, synthétisée au sein du cerveau. La dopamine affecte les émotions, notamment celles qui se rapportent au plaisir. Et la sérotonine va réguler notre humeur mais aussi notre sommeil, notre mémoire et même notre libido. Mycobacterium vaccae agit ainsi en nous à la manière d'un antidépresseur.

Et ce n’est pas tout ! Elle stimule aussi les neurones et joue un rôle dans notre réponse immunitaire. Ce qui veut dire qu'en étant davantage en contact avec la terre, nous serions mieux dans notre peau, mais aussi mieux armés pour lutter contre les maladies.