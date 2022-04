Une bâche contre les plantes invasives à Beaufays pour remplacer les herbicides

Depuis l'abandon des produits de type herbicides pour lutter contre les plantes indésirables, les pouvoirs publics cherchent des moyens de lutter contre celles-ci, et notamment contre les plantes invasives. Une expérience pilote est menée à ce niveau à hauteur de la sortie Beaufays, sur l'autoroute E25, en direction de Liège. Il s'agit de poser une bâche spécialement conçue pour les empêcher de pousser. Une telle bâche a été posée ce mardi dans une zone où prolifère la renouée du Japon.

Le travail de pose de la bâche est dur. Il faut en effet d'abord défricher le terrain à la bêche. Il faut ensuite poser la lourde bâche. Son poids, c'est d'ailleurs son atout, comme l'explique Pierre Godechal, responsable régional de la société Krinkels pour la Wallonie : "L’objectif est la pose d’une bâche anti-racines d’un format particulier puisqu’elle est très lourde. Elle représente 1.400 grammes au mètre carré pour, d’une part, empêcher physiquement la renouée de redémarrer, et d’autre part, d’empêcher la photosynthèse. C’est une bâche qui est biodégradable après 36 mois. Elle est faite de fibres naturelles de lin et de chanvre. Et donc, à partir d’un certain moment, elle finira par se dégrader avec les intempéries et la pluie".