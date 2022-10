Une autrucherie à Doneu

Un petit saucisson d’autruche, ça vous tente ? Non, ne courez pas en Australie, on va faire plus simple : rendez-vous à l’Autrucherie du Doneu, à Rochefort, en province de Liège ! Dans un joli domaine dirigé par Jacques et Lydia, une centaine de volatiles géants, autruches, émeus et nandous, s’ébattent paisiblement. Jusqu’à ce qu’on en découpe l’un ou l’autre, bien sûr. Parce que cette autrucherie est non seulement une occasion magnifique de contempler ces drôles d’oiseaux, et de comprendre en quoi consiste leur mode de vie, mais en plus, elle comporte un abattoir spécialisé, répondant aux normes les plus strictes. On peut y déguster des crêpes réalisées avec des œufs d’autruches, ainsi que des steaks, pâtés, jambons d’autruches : des viandes très savoureuses, et très maigres... En voilà une visite originale à faire en famille!