Une autopsie 1300 ans après le meurtre : à Liège, Saint-Lambert sera sorti de son reliquaire

Il est mort il y a plus de mille trois cents ans et il va être autopsié dans quelques semaines. Il s'agit du fondateur de Liège : saint Lambert. Ses ossements sont conservés dans une châsse à la cathédrale de Liège. Cette châsse va être ouverte et les restes du cadavre seront confiés à un médecin légiste.

"Nous allons ouvrir la châsse, prendre le coffre reliquaire qui est scellé dedans" détaille Julien Julien Maquet, conservateur du musée de la cathédrale "en présence de l'évêque, nous allons désceller ce coffre et l'ouvrir pour examiner les ossements qui s'y trouvent conservés. Nous ferons cela en présence du médecin légiste Philippe Boxho, qui est professeur de médecine légale à l'Université de Liège. Il va examnier les ossements comme le ferait un médecin légiste face à des restes humains que la police lui amène.

L'objectif, c'est d'essayer de savoir quel est l'âge, le poids de Saint-Lambert, éventuellement s'il souffrait de certaines maladies, ou s'il a subi des traumatismes, un bras cassé ou un coup donné par une arme évidemment. On connaît l'histoire de Saint-Lambert. On sait qu'il est mort chez lui en position couchée d'un coup de lance. Peut-être le médecin légiste pourra-t-il apporter des informations supplémentaires".

"Il y a un aspect spectaculaire" concède l'historien Bernard Wilkin, "mais il y a aussi un intérêt scientifique. On peut apprendre beaucoup de choses. Vérifier les causes de décès par rapport à l'histoire. Il restera toujours évidemment un doute quant à l'identité de l'homme dont les restes sont conservés à la cathédrale, mais on sait que le reliquaire est assez bien documenté, donc à partir du moment où on a un décès similaire, un homme, dans une tranche d'âge cohérente par rapport à sa fonction, il n'y aura plus de raison d'en douter".

L'évêque a dû donner son autorisation pour que la châsse de Saint Lambert soit ouverte. Beaucoup de reliques dans les églises européennes sont des faux. L'histoire de celles de Saint Lambert est connue et l'Eglise pense que le corps est bien le sien. Elle est cependant consciente qu'un risque existe que ces restes ne soient pas ce qu'ils prétendent être... ce que l'autopsie pourrait éventuellement démontrer.