Une aurore boréale ? Non, un joli "airglow" capturé en Dordogne

Ce airglow, c'est un phénomène rare et peu connu. C'est cette lueur nocturne qui est propagée par l'atmosphère, visible depuis la Terre et qui empêche la nuit d'être totalement noire.

Ici, le ciel a l'air d'être couvert de nuages multicolores mais, à l'œil nu, cela ressemble, selon Julien Looten, à un voile nuageux blanchâtre. Ces couleurs s'expliquent par une réaction chimique entre l'atmosphère de la Terre et la lumière du soleil qui se couche derrière le Château de Losse.

Dans la région idéale

C'est un phénomène plus facilement visible dans des régions très peu habitée car il faut le moins possible de pollution lumineuse et la Dordogne est une région idéale car relativement épargnée par cette pollution. Non loin de là, dans la Vallée du Lot se trouve d'ailleurs ce que l'on appelle "le Triangle Noir du Quercy" qui a été élu meilleur ciel de France Métropolitaine. Dans cette région comprise entre la cité médiévale de Rocamadour et la Vallée du Célé, les villes et villages éteignent une grande partie de l'éclairage public durant la nuit, permettant aux amateurs d'astronomie redécouvrir l'éclat des étoiles qui est trop souvent terni voire éteint par les lumières humaines.