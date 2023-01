Une augmentation des prix du diesel ou du mazout dès le 5 février ? "Non, non et non", répond la Brafco

La question suivante est celle de l’impact du prix du diesel à la pompe. Selon Damien Ernst, ces prix risquent d’augmenter. Chez nos confrères de RTL, l’ingénieur liégeois développe : "On importe en ce moment 700.000 barils de diesel russe par jour en Europe. Si on ne peut plus les accepter à partir du 5 février, ces barils vont devoir venir d’ailleurs, probablement du Moyen-Orient. Mais les distances sont plus longues depuis le Moyen-Orient que de Russie, et donc cela coûtera plus cher. Cela demandera aussi une réorganisation de la logistique. Enfin, l’économie chinoise a repris ce qui va augmenter la demande en pétrole sur les marchés mondiaux. Ces trois facteurs me laissent penser qu’on va vers une augmentation des prix des produits pétroliers." Et Damien Ernst de conseiller aux Belges de faire maintenant le plein de leur cuve de mazout.

Une augmentation des prix ? "Non, non et non", répond Olivier Neiryck, directeur technique de la Brafco. "D’abord, parce que cette décision russe est connue depuis décembre, les marchés se sont adaptés. Il n’y aura aucune surprise sur les marchés le matin du 6 février. Tout a été anticipé et des solutions alternatives et fiables ont pu être mises en place avec le Moyen-Orient, l’Inde ou les Etats-Unis." Mais l’expert des prix pétroliers de la Brafco ne donne pas totalement tort à Damien Ernst. "Il est vrai qu’il pourrait y avoir des coûts supplémentaires liés à la logistique ou aux transports qu’il a fallu réorganiser, mais on parle d’une augmentation possible de l’ordre de 1 à 2 cents par litre. Cette augmentation est minime par rapport à d’autres augmentations ou baisses de 3 ou 4 cents que l’on connaît en temps normal. Lorsque le premier volet de l’embargo a été appliqué début décembre, les prix ont même baissé le lendemain", conclut-il en exemple.

Comme nous pouvons le voir via notre outil interactif, le prix maximum du Diesel à la pompe est presque au plus bas depuis un an à 1,77€/L maximum (contre 1,74€/L début décembre 2022 et 2,29€/L début mars 2022).