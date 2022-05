Une attaque informatique contre l’Université et le CHU de Liège pendant 26 heures, la situation est redevenue normale

"Ils ont frappé à la porte, les coups de bélier ont été puissants mais ils ne sont pas rentrés", c’est l’explication bien imagée de Didier Korthoudt, le directeur général du SEGI, le service général d’informatique de l’université de Liège et du CHU. Depuis hier, à la mi-journée jusqu’à aujourd’hui 16 heures, les services informatiques ont été sur le pont, non-stop.

3 millions de connexions en quelques secondes

Le nombre de connexions vers l’université et le CHU est en général de 300.000 requêtes simultanées. Et ce lundi, à 12h57, ce nombre est passé à près de 3 millions, avec 70.000 connexions par seconde. L’attaque, car il s’agissait bien d’une attaque, visait à paralyser le réseau des deux institutions. On appelle cela une attaque en déni de service. "C’était une attaque de grande ampleur", confirme Didier Korthoudt.

Il s’agissait d’une attaque mais non pas d’un virus entré dans le système, comme ce fut le cas la semaine dernière, lors de l’attaque du groupe hospitalier Vivalia. "Ici, ce n’était effectivement pas une attaque de virus, l’objectif était de mettre à mal les serveurs du CHU et de l’université. Ce sont ces centaines de milliers de requêtes en même temps pour saturer un serveur, pour qu’il ne puisse plus effectuer son travail."

10 minutes de blocage, 24 heures d’attaque

L’attaque a été rapidement détectée. Le blocage a duré une dizaine de minutes. "Dès que nous avons pu mettre en place des mesures de protection, là, le travail interne a pu refonctionner comme par exemple les systèmes d’enseignement de l’université ou les accès aux dossiers médicaux du CHU. Par contre, ce qui bloquait encore à ce moment-là, c’était les connexions vers internet." Les connexions ont été rouvertes progressivement, d’abord vers la Belgique. Le système a fonctionné au ralenti jusqu’à ce mardi 16 heures.

L’attaque a finalement duré plus de 24 heures. Ce mardi fin d’après-midi, la situation était revenue à la normale, sans dégâts sur les systèmes informatiques du CHU et de l’université.