Une "astuce minceur" sur TikTok provoque la pénurie d’un antidiabétique

Les facteurs de risque du diabète sont multiples. Pour le diabète de type 2, les causes résultent premièrement de notre mode de vie. "A l’époque moderne, nous sommes beaucoup trop sédentaires, on n’a pas assez d’activité physique" explique le Pr Crenier. L’excès de poids et l’obésité sont fréquents en Belgique : la moitié des Belges sont en surpoids (statistiques basées sur le BMI). Mais précisons que la masse totale n’est pas le plus important. Ce qu’il est intéressant de calculer, c’est surtout l’excès de graisse viscérale (qui se trouve dans le ventre) et qui est responsable du diabète.

Ozempic : le médicament qui a révolutionné le traitement contre le diabète

Ces 20 dernières années, il y a eu énormément de progrès en ce qui concerne les traitements contre le diabète. A la fois les technologies pour le diabète du type 1, mais aussi les médicaments pour lutter contre le diabète de type 2. Le grand progrès de ces dernières années, c’est qu’il existe maintenant des médicaments qui peuvent traiter le diabète avec moins d’effets secondaires qu’auparavant.