Une assurance voyage pour se prémunir des chaleurs extrêmes.

Mais ce pack soleil avait suscité la vigilance d'associations de consommateurs en raison de sa faible fiabilité. En 2012, le magazine 60 millions de consommateurs avait conseillé de bien vérifier le contenu des conditions pour décrire ce qu'était un "mauvais temps". La garantie permettait soit d'annuler son séjour en amont, soit d'obtenir un dédommagement en fonction du nombre d'heures d'ensoleillement sur la base des bulletins de Météo France.

Ce type d'assurance n'est pas sans rappeler la garantie "manque de neige" que certains skieurs contractent quand ils partent à la montagne. Là encore, 60 millions de consommateurs avait alerté des conditions irréalisables de cette assurance, intégrant bien trop d'exclusions pour espérer obtenir un quelconque remboursement. Il faut savoir que ce type d'assurance existe toujours, chez Axa par exemple. Le géant de l'assurance promet de rembourser les journées non consommées d'un forfait de ski lorsque plus de la moitié des remontées mécaniques d'un domaine skiable ont été fermées à cause des conditions climatiques.

De son côté, l'assureur américain Sensible Weather a déjà mis en place une couverture en fonction du risque de pluie. Les vacanciers recevraient un remboursement si leur séjour était arrosé plus de deux heures par jour entre 8h et 20h.