Une association veut aider les éleveurs à protéger leurs animaux du loup, ce "prédateur qui a sa place dans la biodiversité"

Le loup est installé en Belgique, une meute vit actuellement dans les Hautes Fagnes. Une deuxième pourrait s’installer cet été. Des loups et du bétail : une cohabitation est nécessaire. Interrogée sur La Première, Sophie Clesse, biologiste et éthologue à la tête de la Wolf Fencing Team, décrit la mission de son équipe : aider les éleveurs à protéger leurs animaux, une initiative "extrêmement nécessaire aujourd’hui. Parce qu’évidemment, le retour d’un prédateur, c’est quelque chose de tout à fait particulier. On n’avait plus de prédateur en Belgique pendant à peu près une centaine d’années et donc on s’est acclimaté à cette absence et ça nous a habitués à faire des clôtures qui, finalement, permettent de garder nos animaux à l’intérieur de celles-ci. Le but actuellement, c’est de modifier ces clôtures, de les améliorer pour faire en sorte que cette fois-ci, non seulement nos animaux restent à l’intérieur, mais aussi le prédateur ne puisse pas y faire intrusion".

La présence possible de prédateurs avait "disparu de nos habitudes, de nos manières de fonctionner. Et c’est un choc, principalement pour les personnes qui sont les plus impactées. Je pense aux éleveurs notamment. Ces personnes sans qui, je le rappelle quand même, on n’aurait pas grand-chose à manger. Ce sont des personnes qui travaillent énormément pour essayer de nous offrir de la nourriture de qualité. Donc je pense qu’il est tout à fait nécessaire de les accompagner dans ce changement de vie et le Wolf Fencing Team souhaite réellement s’investir".

"Il y a différentes techniques qui permettent de protéger les animaux de l’intrusion du loup. Et ces techniques, elles sont très importantes. Quand on fait un chantier, on prend toujours en compte trois points très importants. Le premier, c’est évidemment l’espèce dont on souhaite se protéger, dans ce cas-ci, le loup. L’espèce qu’on souhaite protéger, que ce soient des brebis, des alpagas, ça peut être plein d’autres espèces, des chèvres, etc. Et puis il y a aussi les demandes de la personne qui est propriétaire de ces animaux auxquels il faut s’adapter parce que c’est leur travail, c’est leur train de vie, c’est leur quotidien. Et donc ça, c’est hyper important. Et il faut prendre en compte les techniques qui ont été testées et validées dans différents pays".