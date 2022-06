Une association improbable entre Green Day et Céline Dion

Aujourd'hui, on vous propose un mélange des genres assez inattendu.

Dans cette rubrique, on a déjà vu et entendu beaucoup de choses étonnantes: Mariah Carey qui chantait sur du Metallica, une version reggae d'Hotel California ou encore une version rock du tube " Les démons de minuit". Cette fois, nous sommes tombés sur un mashup entre deux stars que tout oppose : Billie Joe Armstrong de Green Day et… Céline Dion.

C’est sur la chaîne Youtube "spécialisée" dans le domaine, Bruxxx Music Shaker, qu’on vous a déniché ce mix étrange mais qui, encore une fois, fonctionne plutôt bien.

Ce sont deux titres phares du groupe et de la chanteuse canadienne qui ont été associés : d’une part, le "Wake Me Up When September Ends" issu de l’album American Idiot de 2004 pour Green Day, et d’autre part, l'immense tube "My Heart Will Go On" de Céline Dion sorti en 1997 et thème du célèbre film Titanic avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

On vous laisse vous faire votre avis :