Une association de Cuesmes touchée par la gourme du cheval

Une épidémie de "gourme" s’est déclarée dans une écurie de Cuesmes près de Mons. La gourme est une maladie qui ne touche que les équidés, mais elle est très contagieuse et elle peut faire des dégâts, voire, dans de rares cas s’avérer mortelle pour le cheval.

Il est vrai que le terme peut faire penser à quelque chose de banal, mais la gourme, chez le cheval, est en réalité une maladie des voies respiratoires qui provoque de la fièvre et des abcès qui peuvent aller jusqu’à l’éclatement. Les chevaux ont du mal à se nourrir, à respirer. Et les complications peuvent être graves, si les ganglions ou les abcès viennent compresser la trachée par exemple.

L’asbl "Action Passion Espace Liberté", à Cuesmes, est à la fois une école d’équitation et une association qui mène des projets sociaux pour les adultes et les adolescents, comme l’explique Sudinfo. Elle tente vaille que vaille de venir à bout de cette bactérie qui s’est répandue parmi ses chevaux en leur prodiguant les meilleurs soins et en veillant à la désinfection régulière des lieux.