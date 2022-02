Une association criminelle démantelée par la police de La Louvière

Une opération a été organisée le 23 février par le service d’enquêtes et de recherches de la zone de police de La Louvière, a indiqué jeudi le parquet de Mons. L’action s’inscrivait dans le cadre d’une enquête lancée en 2020 et relative à une association de malfaiteurs active dans le commerce des stupéfiants.

Huit mandats de perquisition ont été exécutés simultanément sur les entités de La Louvière, Binche, Courcelles, Lessines et Jurbise. La police louviéroise a reçu les renforts des services de zones voisines et de la police fédérale pour mener à bien l’opération.

De la drogue et des armes

Six personnes ont été privées de liberté. Trois suspects ont été relaxés à l’issue de leur audition. Les trois autres doivent être présentés le 24 février au juge d’instruction en charge de l’enquête.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert une quantité importante de stupéfiants, dont plus de 500 grammes de marijuana et plusieurs centaines de pilules de méthamphétamine, diverses quantités de cocaïne, ecstasy et hashish. Une vingtaine d’armes, dont deux pistolets-mitrailleurs, des munitions et de l’argent ont également été saisis.