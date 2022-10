Une association bruxelloise publie un livre pour enfants censuré en Russie et Hongrie

L’association bruxelloise Forbidden Colours vient de publier en français-néerlandais "Juste une famille", un livre pour enfants censuré en Hongrie et en Russie. Ce livre rassemble deux histoires innocentes qui ont comme personnages principaux des enfants issus de familles homoparentales.

Ces histoires ont été écrites en Espagne en 2018 par l’auteur Lawrence Schimel et l’illustratrice Elina Braslina. Elles racontent le quotidien somme toute banal d’un jeune garçon qui se réveille avant ses deux mamans et qui partage son petit-déjeuner avec son chat. Dans l’autre, il s’agit d’un petit chien espiègle qui empêche une petite fille et ses deux papas de s’endormir.

Quelques années plus tard, l’association hongroise pour les familles arc-en-ciel décide de publier une édition rassemblant les deux histoires sous le titre "Quelle famille !". L’idée était de pouvoir offrir des exemples de familles homoparentales dans la littérature jeunesse dans un pays où les droits des personnes LGBTQIA+ sont régulièrement bafoués. Au bout de quelques semaines, la librairie responsable de la vente du livre a été condamnée à une amende. "Le libraire aurait enfreint les règles en omettant d’avertir correctement ses clients sur le fait que le livre présentait du contenu qui s’écarte de la norme." explique Vincent Taillon, chargé de communication de l’association Forbidden Colours. "Les librairies qui vendaient le livre ont ensuite été tenues d’apposer une étiquette sur le livre indiquant qu’il présente des modèles de comportement qui diffèrent des rôles de genre traditionnels."

Ces histoires ne font en aucun cas la promotion de l’homosexualité. Le fait que les enfants du livre aient deux mamans ou deux papas est même totalement anecdotique.

Un mois plus tard, l’histoire se répète en Russie. Le 16 août 2021, la Fondation russe LGBTQIA+ Sphere publie une version du même livre en Russie. "En raison de la loi sur la 'propagande anti-LGBT auprès des mineurs' adoptée en 2013, Sphere a été obligée d’ajouter une mention '18 +' sur la couverture de ce livre pour enfants, mettant en lumière l’absurdité de cette loi." Le livre n’est finalement pas commercialisé et uniquement distribué à certaines organisations LGBTQIA+ régionales. Quelques mois plus tard, en octobre 2021, le bureau de Sphere est fouillé par les autorités. Celles-ci découvrent des exemplaires du livre et décident de liquider l’association.

"Depuis plus d'une décennie, la communauté LGBTQIA+ est soumise à de fortes pressions dans les deux pays. Les régimes de Hongrie et de Russie font de la communauté un bouc émissaire dans leur lutte contre la démocratie et les droits de l'homme." Ces deux histoires sont devenues un symbole de la lutte contre les lois anti-LGBTQIA+ et contre les gouvernements qui tentent d’effacer et de censurer les livres pour enfants mettant en scène des familles homoparentales. C’est pourquoi Forbidden Colours a décidé de republier ces deux histoires en Belgique et en version bilingue.