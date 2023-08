En septembre 2022, une enquête réalisée par des chercheurs de Harvard et commandée par Greenpeace Pays-Bas s'est penchée sur 2300 posts publiés sur les réseaux sociaux par une vingtaine d'entreprises européennes. Parmi elles, des grands fabricants de voitures, des compagnies aériennes et des sociétés pétrolières. Verdict : deux tiers (67%) des publications émanant de ces entreprises s'appliquent à véhiculer une image "d’innovation verte” à leurs activités commerciales, ce qui, selon les auteurs de l'étude, représente "divers types et degrés de greenwashing".