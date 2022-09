Une ascension de 20 kilomètres pour finir : le profil de la 12e étape décrypté

"Je considère que ce genre d'étape est relativement dangereux dans la mesure où on peut avoir une échappée avec de vrais baroudeurs qui veulent aller chercher la victoire d'étape. Cela implique automatiquement un travail de l'équipe du leader qui devra peut-être chercher des associations pour avoir d'autres coureurs qui travaillent. Je pense à l'équipe Jumbo-Visma de Primoz Roglic (2e) et Movistar d'Enric Mas (3e). Ce travail fait en sorte que, durant la dernière ascension, on verra vraisemblablement un isolement un peu plus rapide de ce qui était prévu. Ilan Van Wilder et Fausto Masnada seront sans doute ceux qui iront le plus loin aux côtés de Remco Evenepoel. Si la forme est toujours là et qu'il n'a pas de jour sans, il sera de taille pour monter avec les meilleurs. Ce qui serait beaucoup plus gênant, c'est le placement d'un coureur dangereux à l'avant tout en tenant compte des écarts dans cette grosse échappée et avoir un trop grand nombre de coureurs dans cette échappée matinale mais c'est à gérer par l'équipe. Je pense que cela peut être mené à bien."