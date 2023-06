Une ASBL bruxelloise demande un moratoire sur la destruction de la nature dans la capitale

L’ASBL We Are Nature. Brussels a blâmé vendredi le gouvernement bruxellois pour son inaction en matière de politique climatique. Afin de préserver la résilience de la capitale face au changement climatique, l’organisme demande un moratoire sur la destruction des espaces naturels à Bruxelles. Si cette demande n’est pas satisfaite après l’été, des actions en justice seront engagées. "Les citoyens font de plus en plus appel à la justice pour se faire entendre, et c’est dans cette démarche que nous nous inscrivons désormais", affirme le collectif, qui exhorte le gouvernement bruxellois à "assumer ses responsabilités".

L’an dernier, le "TuiniersForum des Jardiniers" avait déjà rédigé un manifeste appelant à instituer un moratoire sur la destruction des espaces naturels dans la région bruxelloise. Le manifeste avait alors récolté la signature de pas moins de 27 associations et de 40.000 citoyens. "Au bout d’un an, nous n’avons obtenu aucune réponse.