Une artiste illustre des œuvres de musique classique avec du sable

Guna Miķelsone est une artiste lettone aux doigts de fée. Illustratrice et "sand artist", elle réalise des œuvres étonnantes, poétiques et éphémères en faisant danser des grains de sable sur une table éclairée. Des histoires, des contes et même des œuvres de musique classique prennent alors vie sous ses doigts.

"L’animation de sable est une façon unique de raconter une histoire – qu’il s’agisse d’une page d’histoire ou d’une légende, d’une chanson ou d’une composition d’orchestre, d’une histoire parlée ou d’une mise en scène de pièce de théâtre." Voici comment Guna Miķelsone présente son travail d’animation de sable, une pratique artistique étonnante, peu répandue, qu’elle pratique depuis plus de 7 ans.