Une artiste de Sambreville au salon du meuble à Milan

Shannel Kapitan, une jeune designeuse de Sambreville a été invitée au salon du meuble de Milan. Cette jeune artiste a étudié à l’école supérieure des arts Saint-Luc de Liège où elle a appris le design mais aussi la soudure.

Shannel Kapitan a exposé sur le stand Belgium is Design, deux fauteuils métalliques qui ont fait sensation : " L’idée était vraiment de faire quelque chose d’entièrement métallique. C’est pour ça que l’assise est en cotte de mailles. La structure a été réalisée par mon père et moi je me suis chargée de la conception et de toutes les pièces en acier qui se trouvent sur le côté. Je travaille chez moi. J’ai mon propre atelier. "

Présente sur place une semaine, la Sambrevilloise compte bien profiter de cette opportunité pour nouer des contacts et se faire connaître des professionnels du secteur. Autre objectif : trouver une galerie pour exposer et vendre ses deux pièces uniques.