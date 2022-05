Une armée européenne, fantasme ou réalité ?

Et puis, il y a eu l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un coup de tonnerre. Les Européens comprennent qu’ils ne sont pas immunisés contre la guerre. Leur projet de paix est menacé. L’Union européenne est menacée. La guerre en Ukraine vient booster l’Europe de la défense. En quelques semaines, ils débloquent 1 milliard d’euro, puis un milliard et demi d’euro pour financer l’achat et la livraison d’armes à l’Ukraine. Ils augmentent également leur budget de défense et ils se mettent d’accord sur une boussole stratégique