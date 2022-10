Une effrayante après-midi au Centre communautaire



Ukrainian voices vous invite à participer à un événement mystique : "HAPPY HALLOWEEN".

Il se tiendra le 29 octobre à 14h00. Accueil en ukrainien au Centre communautaire (rue Montoyer 34, 1000 Bruxelles).

Au programme, une foule d'animations pour les enfants : concours du meilleur déguisement, peinture pain d'épice, bonbons pour les plus agiles. Pour les parents: ambiance... terriblement agréable, gourmandises, café et thé.

Et n'oubliez pas de porter votre plus horrible costume, le jour J! Apportez également votre propre nourriture, et vos boissons.