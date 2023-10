Une approche multidisciplinaire pour prendre en charge les maladies rares

Olivier Devuyst est néphrologue, chef de clinique et responsable de l’Institut des Maladies rares aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Professeur à l’Université de Zurich (Suisse), il y codirige le programme universitaire sur les maladies rares. Il enseigne aussi la néphrologie à l’UCLouvain et coordonne le consortium de recherche Louvain4Rare.

Olivier Devuyst s’est formé à la médecine à l’UCLouvain. Il a ensuite effectué plusieurs stages à l’étranger, au Technion Institute à Haifa en Israël et à l’école médicale John Hopkins à Baltimore aux Etats-Unis.

Avec son équipe de recherche, il étudie les maladies rénales et leurs structures génétiques, à différents niveaux. Objectif : détecter de nouveaux mécanismes dans des maladies rares et proposer de nouvelles approches thérapeutiques. Son équipe travaille aussi à l’amélioration des techniques de dialyse, en étudiant les canaux à eau. Les Cliniques Saint-Luc ont développé une expertise sur les maladies rares à partir d’une trentaine de centres spécialisés, qui aident les patients mais contribuent aussi à la recherche clinique et la recherche de traitement.

Olivier Devuyst et son équipe, en collaboration avec l’Université de Zurich, ont récemment identifié un médicament prometteur pour traiter la cystinose, une maladie rare et incurable qui touche un nouveau-né sur 100 000. Cette maladie provoque une insuffisance rénale avant l’âge de 10 ans et affecte à terme tous les organes. L’approche utilisée par l’équipe est innovante : ils ont introduit un défaut génétique dans trois modèles en couvrant 350 millions d’années d’évolution, depuis le poisson jusqu’au rat et l’homme. Ces données ont ensuite été analysées par une intelligence artificielle (PandaOmics, développée par une société basée à Hong-Kong) ce qui a permis aux chercheurs d’identifier une activation anormale d’une protéine, la mTORC1. Toujours à l’aide de l’intelligence artificielle, ils ont ensuite pu modéliser, classer et tester l’effet de plusieurs molécules et ont repéré un médicament, connu de longue date, comme potentiel traitement. C’est ce qu’on appelle le repositionnement thérapeutique : des médicaments connus de longue date, tombés dans le domaine public donc peu coûteux et dont on connait les effets secondaires, testés et réintroduits dans le traitement de certaines maladies rares. Les résultats de cette recherche ont fait l’objet d’un article dans Nature Communications.

Olivier Devuyst a été président et administrateur des sociétés belge et suisse de néphrologie et a coordonné plusieurs réseaux de recherche européens centrés sur les maladies génétiques des reins. Il est aussi rédacteur ou membre du comité rédactionnel de plusieurs revues internationales dont Kidney International, Nephrology Dialysis Transplantation et Orphanet Journal of Rare Diseases. Il est l’un des membres fondateurs du Réseau de référence européen sur les maladies rénales rares (ERKNET).

Membre de l’Académie royale de médecine, Olivier Devuyst et a reçu le prix Galien en 2003, la Chaire Francqui internationale en 2018 et le Prix de l’Association Européenne de Néphrologie en 2019.

Consultez ses publications sur la plateforme Dial.