Une application pour la préservation du patrimoine yéménite, menacé par la guerre et l’oubli

Cela fait près de huit ans que le Yémen est déchiré par le conflit entre les rebelles Houthis et les forces du gouvernement. La préservation du patrimoine a été reléguée au second plan et la sensibilisation des 30 millions de Yéménites à leur culture est semée d’embûches. Une situation à laquelle l’application "The Memories of Yemen" espère remédier.

À la grave crise humanitaire et politique qui dévaste le Yémen vient s’ajouter un autre problème : la disparition de son patrimoine historique vieux de plusieurs millénaires. Pour l’Unesco, la détérioration de la culture yéménite porte atteinte à "l’identité et à la dignité" de ses habitants, mais aussi à sa capacité de reconstruire l’avenir.

Abdul Wase, un étudiant liverpoolien d’origine yéménite, espère préserver la culture de son pays d’origine à travers "The Memories of Yemen". Cette application espère aider les Yéménites, et plus particulièrement ceux souffrant de démence, à se reconnecter à leur patrimoine par le biais d’artefacts, d’histoires, de chansons et d’images rassemblés par des membres de leur communauté. Elle s’inspire d’une autre application, "My House of Memories", que les musées nationaux de Liverpool (National Museums Liverpool) ont développée pour stimuler la mémoire des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

"Ma grand-mère souffre de démence depuis longtemps", a expliqué Abdul Wase dans un communiqué. "J’ai pensé qu’avoir une version de l’application ["My House of Memories"] bilingue avec de la musique yéménite, des images d’objets traditionnels et culturels yéménites serait un excellent moyen d’éduquer les gens à la fois sur la démence sénile et sur le Yémen".