Une application pour connaître le vainqueur des élections. Est-ce possible ?

Plus que quelques mois avant de connaître le nom du futur président ou de la future présidente française. Les électeurs français ont le choix parmi une trentaine de candidats affichés ou pressentis. Et Le choix n’est pas forcément facile. Pour aider les électeurs, une application mobile est apparue. L’application s’appelle Elyze, comme Elisée, et on la surnomme déjà le Tinder de la présidentielle.

Comment fonctionne cette application ?

Vous connaissez sûrement Tinder. L’application vous propose des profils de personnes situées de préférence près de chez vous, et susceptibles de vous plaire évidemment. Si le profil vous plaît, vous swipez à droite. Si le profil ne vous plaît pas, vous balayez l’écran vers la gauche. C’est très simple.

Avec Elyze, c’est exactement le même principe. L’application vous soumet des propositions de campagne. Vous êtes d’accord, swipe à droite, vous êtes contre, swipe à gauche. A la fin du questionnaire, Elyze vous indique le candidat qui correspond le mieux à vos réponses.

Qui a créé cette application ?

Ce sont deux étudiants français qui l’ont lancée début janvier. Ils se disent apolitiques. Leur idée est de lutter contre l’abstentionnisme chez les jeunes. Ils savent que peu de gens se lancent dans la lecture détaillée des programmes électoraux des candidats.

Ils veulent simplifier l’accès aux propositions politiques et aider les électeurs à choisir leur candidat. En deux semaines, Elyze est devenue l’application la plus téléchargée en France. Elle compte déjà plus d’un million d’utilisateurs.

Une application biaisée ?

Certains candidats estiment que l’application est biaisée, qu’elle serait trop favorable à leurs concurrents. C’est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Il a remarqué que si on répond positivement à toutes les propositions, on ne se retrouve pas avec une égalité, mais avec Emmanuel Macron en 1, suivi d’Anne Hidalgo et de Yannick Jadot. Le concepteur de l’application a reconnu une erreur dans les paramètres, erreur qui a depuis lors été corrigée.

De plus, un ingénieur est parvenu à modifier certaines propositions soumises aux utilisateurs. Il a bidouillé une proposition d’Emmanuel Macron qui est devenue “Virer Jean Castex et le remplacer par Mathis Hammel”. Mathis Hammel c’est le nom de cet ingénieur.

Quid de la protection des données personnelles ?

La CNIL, l’Autorité française de protection des données, est en train de se pencher sur l’application. Il faut dire que les données collectées par Elize sont très sensibles. On parle des intentions de vote d’un million de Français.

Ça peut intéresser pas mal de monde. Mais les concepteurs de l’application, les deux étudiants, ont déjà répété plusieurs fois qu’ils ne gagnaient pas d’argent avec Elyze. Ils ne vendent pas les données personnelles des utilisateurs à des partis politiques.

Au départ, les concepteurs de l’application avaient pensé se mettre en contact avec des instituts de sondage ou des chercheurs en sciences politiques. Ils auraient pu leur céder des bases de données anonymisées, pour leurs travaux de recherche. Mais ils sont revenus sur cette idée.

Vu les critiques, ils ont décidé tout simplement de supprimer toutes les données collectées par l’application. Je crois qu’on peut dire qu’ils sont un peu dépassés par les événements. Ils s’attendaient à 20.000 téléchargements. Ils se retrouvent à travailler bénévolement, à deux, sur une appli qui compte plus d’un million d’utilisateurs et qui crée pas mal de polémiques. J