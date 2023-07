Une application peut identifier les douleurs que ressentent les chats

"Aujourd’hui, CPD a une précision de plus de 90%", assure M. Sakioka, ajoutant que son entreprise espérait aller plus loin grâce à quelque "600.000 photos" prises par les utilisateurs de l’application, créée pour aider les propriétaires à mieux appréhender les changements comportementaux de leur chat.

Selon la Japan Pet Food Association, 60% des propriétaires de chats ne consultent un vétérinaire au mieux qu’une fois par an. "On souhaite leur permettre de juger plus facilement à la maison de la nécessité de consulter ou non", poursuit-il.

Si CPD a déjà été utilisée de manière expérimentale par des vétérinaires, "il faut encore affiner la précision de l’IA pour que son usage se généralise au vu de l’engouement grandissant pour les chats", reconnaît-il.

Selon Katsuhiro Miyamoto, professeur émérite à l’université du Kansai, le marché nippon lié aux félins pesait en 2020 l’équivalent de 13,2 milliards d’euros.

Ce montant correspond à la somme des frais alimentaires et vétérinaires dans tout le pays, des ventes d’objets et accessoires, ainsi que des bénéfices générés par le tourisme notamment dans de nombreuses "îles aux chats" ou dans les très courus "neko-café", les bars à chats.

L’application n’est pas encore disponible en Belgique mais leur site internet permet une utilisation basique.