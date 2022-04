Une application permet de mesurer sa consommation d’énergie mentale dans le but d’éviter le burn-out

C’est également ce que nous confirme Elke Verstraeten, la responsable RH chez BDO, interrogée par Michel Gassée. Quant à BioRICS, il affirme répondre au règlement général sur la protection des données (RGPD). Aucune donnée ne sera vendue en échange d’une rémunération, assure-t-il.

Une manière de préserver ses collaborateurs

De son côté BDO affirme que sa participation au projet a pour objectif de conserver un certain bien-être chez ses collaborateurs : "On remarque que les frontières entre le travail et le privé sont de plus en plus floues. Et donc, on aimerait donner un outil qui aide les collaborateurs à mieux savoir ce qui coûte de l’énergie mentale et ce qui en donne pour mieux pouvoir équilibrer leur vie sur le long terme".

Dès lors, l’entreprise voit dans cette application l’occasion de préserver un certain équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour ses employés, et surtout l’espoir d’arriver à garder plus longtemps ses collaborateurs : "Le secteur de la consultance demande beaucoup de gens et après un certain nombre d’années, des gens se disent que ce n’est plus pour eux et ils quittent l’entreprise et le secteur. Avec ce projet, on veut donner la possibilité à nos collaborateurs d’équilibrer leur vie professionnelle avec leur vie privée pour qu’ils continuent à travailler dans le secteur de la consultance".

Autrement dit, BDO espère ainsi diminuer, ou du moins, limiter le turn-over que connaît le secteur de la consultance.

L’entreprise affirme également vouloir trouver des solutions avec l’employé qui se rendrait compte d'un déséquilibre, grâce à cette application. Elle affirme également qu’elle est prête à prendre des mesures générales si les statistiques générales anonymisées devaient montrer cette nécessité.