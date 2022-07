Une application innovante dans le traitement des apnées du sommeil voit le jour : un gain de temps et d'argent

L'application permet aussi de détecter les patients qui ont besoin d'être remotivés.

"On peut identifier très rapidement les patients qui sont en décrochage et soit les remotiver, soit - si le patient est vraiment réfractaire au traitement - chercher une autre alternative, récupérer la machine et arrêter le remboursement du forfait quotidien", confie Jean-Luc Pirlot, reponsable du développement commercial Resmed - Airviews.

Aujourd'hui, 140.000 Belges sont traités contre les apnées du sommeil. Mais selon les experts, 450.000 Belges pourraient en souffrir, soit 6% de la population adulte. Et si cet écart est si important, c'est parce que la maladie est sous-estimée et que le dépistage est lourd.

L'appareil est innovant mais doit encore être validé. Il faut également que l'INAMI accpete les remboursement pour les diagnostics et traitements faits à domicile.