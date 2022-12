Une appli pour redonner la parole aux malades de Parkinson

Des malades de Parkinson ont pu donner leur avis et participer à la construction de l’application. " Ils nous ont fait part d’autres besoins dans leur quotidien, reprend Valentine Malou. Ce qui explique que l’application propose d’autres fonctionnalités. Comme une partie agenda avec le rappel des rendez-vous et l’onglet détente qui permet d’accéder à des phrases réflexives, à de la musique ou des photos."

En plus de rendre la parole aux malades de Parkinson qui l’aurait perdue, l’appli leur permet ainsi de gérer au mieux leurs moments " off ". "Un moment off, c’est un moment où on a coupé l’interrupteur. Vous marchez puis à un moment donné vous n’y arrivez plus, et vous ne savez plus exactement où vous êtes", précise Francis Delorge, l’une des personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui a contribué à l’élaboration du projet. Dans ces moments, les phrases réconfortantes enregistrées dans l’application peuvent aider. "Ça peut amener à de la réflexion et à redémarrer le système", confirme Francis Delorge.