Une appli permet de rapporter les ovnis de manière standardisée

Vous pensez avoir vu un ovni mais personne ne vous croit ? Une application permet de le signaler.

Enigma Labs, une start-up américaine, a lancé une application qui permet aux utilisateurs de signaler un objet volant non-identifié de manière standardisée. "Les méthodes traditionnelles de gestion des données existantes sont très fragmentées et non-normalisées, ce qui rend difficile l'évaluation de la crédibilité à grande échelle.", indique un communiqué de presse annonçant le lancement de l'app’, selon Vice. "Les systèmes d'IA et d'apprentissage en profondeur d'Enigma Labs unifient et normalisent les données grâce à une approche rationnelle et scientifique, au sein d'une plateforme centralisée et indépendante."

Tout est donc simplifié pour quiconque désire signaler un objet volant étrange. Lorsqu’un utilisateur ouvre l’app, il doit remplir une série de questions : "Où avez-vous aperçu cette chose et combien de temps est-elle restée dans les airs ?", "Habitez-vous près d’un aéroport ?", "Avez-vous vu des traces de condensation ?"... Il lui sera ensuite demandé de fournir une vidéo ou des photos comme preuves et enfin, il sera en mesure de remplir un document vierge afin de raconter toute son épopée. De son côté, l’application analysera les photos et vidéos pour peut-être y déceler des failles telles que des traces de Photoshop ou autres manipulations. Toutes ces données sont récoltées et l’IA attribue un score. Plus ce dernier est élevé, plus le phénomène est crédible.

Et il semblerait que l’application tombe à pic ! En effet, des observations récentes de témoins crédibles de la marine américaine ont contribué à replacer les ovnis dans l’intérêt public. Vice rapporte que l'année dernière, le Pentagone a ouvert un bureau de résolution des anomalies pour étudier le phénomène et que d’après Politico, le Pentagone est partenaire d’Enigma Labs.