Une année judiciaire riche en grands procès à Bruxelles, l'année débute avec un "méga-procès" de terrorisme

La cour d'appel de Bruxelles effectuera sa rentrée judiciaire le 1er septembre, avec, comme toujours, une mercuriale et la prestation de serment des nouveaux avocats stagiaires au barreau. Elle a la lourde tâche, cette année, d'organiser l'un des plus importants procès que la Belgique ait connus, en termes d'ampleur du dossier, de gravité des faits et d'impératifs de sécurité.

En effet, la cour d'assises jugera, dès le 13 octobre, dix hommes accusés d'être auteurs ou coauteurs des attaques terroristes du 22 mars 2016, qui ont coûté la vie à 16 personnes à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem et à 16 autres dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles. Avant cela, une audience préliminaire est fixée le 12 septembre, destinée à dresser la liste des témoins à entendre, et trois jours avant d'entamer les débats, soit le 10 octobre, aura lieu le tirage au sort de 36 jurés, soit 12 effectifs et 24 suppléants.

Le procès se tiendra sur un vaste site à Haren, dans des bâtiments qui étaient occupés par l'Otan jusqu'en 2018. Ils ont été reconvertis en un palais de justice, le "Justitia". Une grande salle d'audience a été aménagée, ainsi que des cellules, une salle de presse, des salles d'accueil pour les victimes et d'autres pour les témoins cités à comparaître. Ce procès mobilisera durant six à neuf mois, outre d'importants effectifs policiers, de nombreux membres du personnel de la cour d'appel (juges, greffiers et huissiers), qui pâtit déjà d'une pénurie de moyens humains.