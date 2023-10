"Une année difficile", nouveau Toledano-Nakache rythmé et enjoué, coup de cœur de Cathy Immelen

Dans le 8/9, Cathy Immelen recommande Une année difficile, le nouveau film aussi drôle que touchant d’Olivier Nakache et Eric Toledano.

Habitués aux grands succès, les réalisateurs d’Intouchables, Hors norme et Le sens de la fête reviennent avec une nouvelle comédie qui traite de sujets d’actualité peu joyeux a priori, comme la crise économique et écologique, tout en apportant une note de légèreté.

Le film raconte l’histoire de deux hommes au pied du mur et surendettés attirés par une réunion d’altermondialistes où les bières et les chips sont gratuits. Ils se retrouvent alors embrigadés malgré eux dans des actions anticapitalistes et un scénario rocambolesque.

Un film rythmé et enjoué selon Cathy Immelen, qui traite de la société de consommation avec beaucoup d’humour et des personnages attachants interprétés par Pio Marmaï, Noémie Merlant et Jonathan Cohen, pour un résultat aussi drôle que touchant.