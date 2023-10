Albert et Bruno (Pio Mamaï et Jonathan Cohen), deux amis surendettés, font la connaissance de jeunes militants écolos dans le parcours associatif qu’ils empruntent. Au départ, ils semblent davantage intéressés par les pots d’accueil que par le débat d’idées. Mais ils vont peu à peu se rallier à la cause, aux côtés notamment de Valentine (Noémie Merlant), particulièrement motivée et convaincante...