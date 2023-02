Une Anglaise mange une chips qui pouvait lui rapporter 113.000 euros

"J’étais en pause au travail, j’avais un paquet de chips, et je les mangeais, je parlais, et puis j’ai soudainement pensé 'oh, un cœur, et je vais le prendre en photo', parce que c’était le lendemain de la Saint-Valentin", raconte Mme Sagar à la BBC.

Dawn Sagar, qui travaille dans un supermarché, a donc pris la chips en photo et l’a partagée à ses amis qui se sont empressés de lui dire de bien la garder pour le concours mais c’était trop tard…

Walkers précise bien que la chips et le paquet dont elle provient doivent être conservés pour être éligibles au prix. Elle aurait du la montrer à un jury indépendant qui aurait décidé, parmi toutes les chips dans le concours, laquelle ressemblait le plus à un cœur.

Cependant, le concours n’est pas encore terminé, elle pourrait retomber sur une chips gagnante… qui sait !