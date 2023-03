Une ancienne finaliste de The Voice Belgique intervient dans la nouvelle saison de "LOL, qui rit sort !"

Depuis plusieurs jours, les vidéos de la téléréalité "LOL, qui rit sort !" ne cessent d’inonder les réseaux sociaux. On y voit des stars comme Jonathan Cohen, Leila Bekhti, Gad Elmaleh ou les belges François Damiens et Virginie Efira tout tenter afin de faire rire les autres, mais ne pas rire. Durant cette aventure, les célébrités ont l’occasion d’utiliser une carte joker avec laquelle ils peuvent faire intervenir des personnes extérieures au jeu pour les aider à faire rire leurs camarades. C’est le cas de l’actrice et réalisatrice Géraldine Nakache qui a fait appel au groupe d’une ancienne finaliste de The Voice Belgique.