Une ancienne fermette entièrement rénovée pour une jeune famille: défi relevé!

Besoin d’un peu plus de couleurs dans vos vies ? Alors faites comme l’équipe de ToiletPaper et leur studio de création à Milan ! Les fondateurs du magazine, le photographe Pierpaolo Ferrari et l’artiste Maurizio Cattelan ont transformé leur studio en un endroit complètement déjanté. Chaque visuel se rapporte à un de leurs projets coloré, délirant mais sagement orchestré.