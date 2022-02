Une ancienne chanson de Céline Dion explose le compteur suite à ce challenge TikTok

C’est la folie autour du tube It’s All Coming Back To Me Now de Céline Dion. La chanson est actuellement le titre le plus streamé de la diva sur Spotify grâce à un nouveau challenge TikTok qui cartonne chez les jeunes.

Le phénomène des anciennes chansons qui refont surface grâce à TikTok n’est pas neuf. Certains tubes qui ont pourtant traversé les générations sont (re)découverts par les jeunes qui dopent les téléchargements de ces chansons sur les plateformes.

Ces derniers jours, Céline Dion voit l’un des tubes de son fameux album Falling into You, sorti il y a 25 ans, exploser le compteur de Spotify. It’s All Coming Back To Me Now est devenu le titre de la diva canadienne qui compte le plus de streams sur cette plateforme en ce moment : plus de 130 millions.